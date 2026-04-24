PROCEPT BioRobotics Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3C3AJ / ISIN: US74276L1052
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24.04.2026 17:51:13
Chicago Capital Doubles Down on PROCEPT BioRobotics, Adds $27 Million in Stock
According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated April 23, 2026, Chicago Capital, LLC increased its holding in PROCEPT BioRobotics Corporation (NASDAQ:PRCT) by 969,592 shares from the previous quarter. The estimated value of the shares acquired is $27.32 million, calculated using the average unadjusted closing price for the first quarter of 2026. At the end of the quarter, the position's total value was $54.04 million.Chicago Capital increased its stake in PROCEPT BioRobotics, bringing the position to 1.46% of its 13F reportable AUMAs of April 23, 2026, PROCEPT BioRobotics shares were priced at $24.24, down 56.5% over the past year, underperforming the S&P 500 by 91 percentage points.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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