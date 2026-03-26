Chicago Rivet Machine: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Chicago Rivet Machine hat am 24.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,20 USD. Im Vorjahresquartal hatten -3,740 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 46,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Chicago Rivet Machine einen Umsatz von 4,1 Millionen USD eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,120 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -5,810 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 27,89 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Chicago Rivet Machine einen Umsatz von 26,99 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at