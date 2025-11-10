Chicago Rivet Machine hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Chicago Rivet Machine ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Chicago Rivet Machine die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,07 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1,500 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 7,4 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at