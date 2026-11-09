Chicago Rivet Machine mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Chicago Rivet Machine gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,95 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 7,5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Chicago Rivet Machine 7,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at