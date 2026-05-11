Chicago Rivet Machine: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Chicago Rivet Machine hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,37 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,52 Prozent auf 6,9 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at