Plains GP a Aktie
WKN DE: A2DF4N / ISIN: US72651A2078
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15.04.2026 21:24:04
Chickasaw Sells 144K Plains GP Holdings Shares
According to a recent SEC filing, Chickasaw Capital Management sold 144,038 shares of Plains GP Holdings (NASDAQ:PAGP)in the first quarter of 2026. After the trade, Chickasaw held 8,675,146 shares, with the position valued at $210.6 million at quarter-end.Plains GP Holdings, L.P. is a midstream energy company. It has thousands of miles of pipelines and storage capacity for crude oil and NGLs. The company leverages its integrated infrastructure to provide essential logistics and transportation services to the North American energy sector.Chickasaw Capital Management reported 95 holdings on its 13F filing, but they are highly concentrated. Looking at the firm’s top holdings, the five-largest equities represented 52.6% of the firm’s $2.8 billion in reported AUM. Plains GP Holdings still made up 7.4% of its AUM, even after Chickasaw sold some shares during the first quarter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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