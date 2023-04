Chicken Soup for the Soul Entertainment A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Chicken Soup for the Soul Entertainment A hat am 31.03.2023 die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,700 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Chicken Soup for the Soul Entertainment A ein EPS von -1,380 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 113,6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 215,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Chicken Soup for the Soul Entertainment A einen Umsatz von 36,0 Millionen USD eingefahren.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 6,450 USD gegenüber -3,960 USD im Vorjahr verkündet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 252,81 Millionen USD gegenüber 110,40 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Verlust von 4,598 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 247,68 Millionen USD taxiert.

Redaktion finanzen.at