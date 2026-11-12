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12.11.2026 06:31:28
Chicony Electronics: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Chicony Electronics präsentierte in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 2,01 TWD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chicony Electronics 2,87 TWD je Aktie eingenommen.
Mit einem Umsatz von 19,79 Milliarden TWD, gegenüber 24,81 Milliarden TWD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 20,22 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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