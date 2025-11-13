Chicony Electronics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Chicony Electronics gab am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,86 TWD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,29 TWD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 24,81 Milliarden TWD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27,72 Milliarden TWD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at