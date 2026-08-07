Chicony Electronics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Chicony Electronics hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 3,06 TWD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Chicony Electronics 3,40 TWD je Aktie verdient.

Chicony Electronics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,39 Milliarden TWD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,49 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at