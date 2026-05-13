Chicony Electronics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Chicony Electronics lud am 11.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 2,00 TWD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chicony Electronics 2,19 TWD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,87 Milliarden TWD – das entspricht einem Minus von 1,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,28 Milliarden TWD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at