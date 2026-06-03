Herbalife Aktie

Herbalife für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0DNX7 / ISIN: KYG4412G1010

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03.06.2026 13:55:21

Chief Commercial Officer Sells 143,000 Shares of Herbalife for $1.9 Million

Frank Lamberti, Chief Commercial Officer of Herbalife Ltd. (NYSE:HLF), reported the direct sale of 142,919 common shares across two transactions on May 11 and May 12, 2026, for a total estimated value of ~$1.93 million according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($13.52); post-transaction value based on May 12, 2026 market close price.* 1-year price change calculated using May 12th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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