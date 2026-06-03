Herbalife Aktie
WKN DE: A0DNX7 / ISIN: KYG4412G1010
|
03.06.2026 13:55:21
Chief Commercial Officer Sells 143,000 Shares of Herbalife for $1.9 Million
Frank Lamberti, Chief Commercial Officer of Herbalife Ltd. (NYSE:HLF), reported the direct sale of 142,919 common shares across two transactions on May 11 and May 12, 2026, for a total estimated value of ~$1.93 million according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($13.52); post-transaction value based on May 12, 2026 market close price.* 1-year price change calculated using May 12th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Herbalife Ltd.
|
05.05.26
|Ausblick: Herbalife präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Herbalife zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
17.02.26
|Ausblick: Herbalife präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
12.02.26
|Starinvestor Bill Ackman: So wurde der Hedgefondsmanager erfolgreich (finanzen.at)
|
03.02.26
|Erste Schätzungen: Herbalife zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)