Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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27.05.2026 21:18:24
Chief Medical Officer Sells MBX for $2.7 Million After Monster 2026 Run
Salomon Azoulay, Chief Medical Officer of MBX Biosciences (NASDAQ:MBX), disclosed the exercise and immediate sale of 70,003 shares of common stock for a transaction value of approximately $2.69 million, as reported in an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($38.36); post-transaction value based on May 8, 2026, market close ($40.97).1-year performance calculated using May 8, 2026, as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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