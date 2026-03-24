Ouste a Aktie
WKN DE: A2QRLS / ISIN: US68989M1036
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24.03.2026 21:49:21
Chief Operating Officer Sells 10,938 Ouster Shares for $256,000
Ouster (NASDAQ:OUST), a lidar technology provider for robotics and vehicles, saw an insider sale following a year of substantial share price gains. Darien Spencer, Chief Operating Officer of Ouster, disclosed the transaction on March 12, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($23.43); post-transaction value based on March 12, 2026 market close ($22.56).* 1-year price change calculated using March 12, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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