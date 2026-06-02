Bandwidt a Aktie
WKN DE: A2H7JF / ISIN: US05988J1034
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02.06.2026 22:45:22
Chief Operating Officer Sells 20,000 Bandwidth Inc. Shares for $1 Million
Devesh Agarwal, Chief Operating Officer of Bandwidth Inc. (NASDAQ:BAND), reported the sale of 20,000 shares of common stock through multiple open-market transactions on May 13 and May 14, 2026, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($52.13); post-transaction value calculated using the same price per share ($52.13) as of May 14, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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