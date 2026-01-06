NetScout Systems Aktie
WKN: 925244 / ISIN: US64115T1043
|
06.01.2026 13:07:59
Chief Operating Officer Sells NetScout Systems Shares for $54,460
On Dec. 3, 2025, NetScout Systems (NASDAQ:NTCT) Chief Operating Officer Sanjay Munshi executed an open-market sale of 2,000 directly held shares, as disclosed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($27.23); post-transaction value based on Dec. 3, 2025 market close ($27.23).* 1-year price change calculated using Dec. 3, 2025 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
