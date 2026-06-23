Flywire Aktie
WKN DE: A3CQ3K / ISIN: US3024921039
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23.06.2026 14:12:01
Chief Payments Officer Sells 54,000 Flywire Shares for $827,000
Chief Payments Officer Mohit Kansal reported the sale of a portion of his stake in Flywire Corporation (NASDAQ:FLYW) in an open-market transaction,, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($15.15); post-transaction value based on June 15, 2026 market close ($15.15).* 1-year performance metrics use June 15, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Flywire Corp Registered Shs
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