CHIeru: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

CHIeru präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 49,22 JPY, nach 0,780 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat CHIeru im vergangenen Quartal 2,05 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CHIeru 2,20 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at