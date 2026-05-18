CHIeru präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

CHIeru hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 43,67 JPY, nach 34,44 JPY im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat CHIeru 3,33 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 88,16 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei CHIeru ein Gewinn pro Aktie von 56,93 JPY in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 48,27 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,23 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 6,90 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at