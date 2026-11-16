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16.11.2026 06:31:29
CHIeru veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
CHIeru hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS belief sich auf 15,30 JPY gegenüber 29,67 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig standen 2,13 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 13,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CHIeru 2,45 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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