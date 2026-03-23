Chifeng Jilong Gold Mining legte Quartalsergebnis vor

Chifeng Jilong Gold Mining hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,54 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,400 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Chifeng Jilong Gold Mining mit einem Umsatz von insgesamt 3,99 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,80 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 42,50 Prozent gesteigert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,69 CNY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,07 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Chifeng Jilong Gold Mining in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 40,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,64 Milliarden CNY im Vergleich zu 9,02 Milliarden CNY im Vorjahr.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,65 CNY und einen Umsatz von 13,08 Milliarden CNY in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at