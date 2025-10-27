Chifeng Jilong Gold Mining mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Chifeng Jilong Gold Mining ließ sich am 24.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Chifeng Jilong Gold Mining die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,55 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,260 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 67,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,68 Milliarden HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,21 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at