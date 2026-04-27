Chifeng Jilong Gold Mining präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Chifeng Jilong Gold Mining hat am 24.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,52 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Chifeng Jilong Gold Mining noch ein Gewinn pro Aktie von 0,290 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,55 Milliarden CNY – ein Plus von 47,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Chifeng Jilong Gold Mining 2,41 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at