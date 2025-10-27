Chifeng Jilong Gold Mining: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Chifeng Jilong Gold Mining hat am 24.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,50 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,240 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Chifeng Jilong Gold Mining im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 66,39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,37 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 2,03 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at