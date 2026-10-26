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26.10.2026 06:31:29
Chifeng Jilong Gold Mining stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Chifeng Jilong Gold Mining hat am 23.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,500 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,99 Prozent zurück. Hier wurden 3,07 Milliarden CNY gegenüber 3,37 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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