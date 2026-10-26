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26.10.2026 06:31:29
Chifeng Jilong Gold Mining stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Chifeng Jilong Gold Mining hat am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,34 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Chifeng Jilong Gold Mining 0,550 HKD je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,57 Milliarden HKD. Im Vorjahreszeitraum waren 3,68 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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