Chifeng Jilong Gold Mining stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Chifeng Jilong Gold Mining hat am 24.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,59 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,310 HKD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 4,01 Milliarden HKD – das entspricht einem Zuwachs von 55,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,57 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at