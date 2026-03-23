Chifeng Jilong Gold Mining zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Chifeng Jilong Gold Mining hat am 21.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,60 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,430 HKD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,38 Milliarden HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 44,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Chifeng Jilong Gold Mining einen Umsatz von 3,03 Milliarden HKD eingefahren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,83 HKD gegenüber 1,16 HKD im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite standen 13,70 Milliarden HKD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 9,78 Milliarden HKD umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 1,86 HKD je Aktie sowie einem Umsatz von 14,70 Milliarden HKD gelegen.

Redaktion finanzen.at