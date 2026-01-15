CHIIKISHINBUNSHA hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

CHIIKISHINBUNSHA hat am 14.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

CHIIKISHINBUNSHA hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 8,76 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,500 JPY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 819,7 Millionen JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CHIIKISHINBUNSHA 788,4 Millionen JPY umgesetzt.

