CHIIKISHINBUNSHA präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CHIIKISHINBUNSHA hat am 13.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 14,78 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,36 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 810,5 Millionen JPY – das entspricht einem Minus von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 813,6 Millionen JPY in den Büchern gestanden hatten.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 19,610 JPY vermeldet. Im Vorjahr waren 3,07 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 3,34 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 5,77 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,15 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at