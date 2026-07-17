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17.07.2026 06:31:29
CHIIKISHINBUNSHA stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
CHIIKISHINBUNSHA hat am 15.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,39 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,31 Prozent auf 889,5 Millionen JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 813,7 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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