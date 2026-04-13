CHIIKISHINBUNSHA verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CHIIKISHINBUNSHA hat am 10.04.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,21 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,060 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat CHIIKISHINBUNSHA 815,9 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 737,7 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at