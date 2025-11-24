Chijet Motor Company Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3EYA5 / ISIN: KYG4465R1039
|
24.11.2025 14:07:34
Chijet Agrees With EdgeAI To Acquire Up To $1 Bln In EdgeAI Tokens
(RTTNews) - Chijet Motor Company (CJET) has signed a definitive agreement with EdgeAI Frontier Technology to acquire up to $1 billion in EdgeAI tokens at a 20% discount to prevailing market prices. The partnership has an initial term of five years. The discounted purchase structure is expected to generate approximately $200 million in upfront value for Chijet relative to current market rates. EdgeAI will act as Chijet's primary advisor on digital assets.
Chijet will also serve as a validator node on the EdgeAI blockchain network, enabling Chijet Motor to earn staking rewards and generate recurring revenue. The companies intend to explore additional opportunities, including the potential joint development of a multi-strategy digital asset investment vehicle.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Chijet Motor Company Incorporation Registered Shsmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Chijet Motor Company Incorporation Registered Shsmehr Analysen
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow freundlich erwartet -- ATX und DAX höher -- Asiens Börsen am Montag letztlich fester -- Feiertag in Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen im Montagshandel kräftige Zuschläge. Die US-Börsen legen zu. In Fernost waren zum Wochenbeginn Gewinne zu erkennen.