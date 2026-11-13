CHIKARANOMOTO: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

CHIKARANOMOTO veröffentlichte am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,40 JPY gegenüber 12,22 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig wurden 9,50 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CHIKARANOMOTO 8,79 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at