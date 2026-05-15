15.05.2026 06:31:29

CHIKARANOMOTO informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

CHIKARANOMOTO veröffentlichte am 14.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 8,47 JPY gegenüber 10,87 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

CHIKARANOMOTO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,37 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,78 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 60,78 JPY gegenüber 58,35 JPY je Aktie im Vorjahr.

Gegenüber dem Vorjahr hat CHIKARANOMOTO im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 6,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 36,26 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 34,17 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 20
17.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.05.26 KW 20: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.05.26 KW 20: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Markt verbucht am Montag Verluste. Der deutsche Leitindex bewegt sich seitwärts. Die Börsen in Asien zeigen sich zum Wochenstart schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen