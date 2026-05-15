CHIKARANOMOTO informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

CHIKARANOMOTO veröffentlichte am 14.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 8,47 JPY gegenüber 10,87 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

CHIKARANOMOTO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,37 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,78 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 60,78 JPY gegenüber 58,35 JPY je Aktie im Vorjahr.

Gegenüber dem Vorjahr hat CHIKARANOMOTO im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 6,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 36,26 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 34,17 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at