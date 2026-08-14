CHIKARANOMOTO öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CHIKARANOMOTO präsentierte am 13.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 6,16 JPY gegenüber 21,28 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

CHIKARANOMOTO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,01 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at