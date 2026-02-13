CHIKARANOMOTO präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

CHIKARANOMOTO hat am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

CHIKARANOMOTO hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 18,81 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 21,85 JPY je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat CHIKARANOMOTO mit einem Umsatz von insgesamt 9,60 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,77 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 9,35 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at