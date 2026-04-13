Childrens Place Retail Stores: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Childrens Place Retail Stores hat am 10.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,620 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Childrens Place Retail Stores mit einem Umsatz von insgesamt 329,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 408,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 19,42 Prozent verringert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 4,010 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -4,530 USD erwirtschaftet worden.

Childrens Place Retail Stores hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,21 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,39 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at