Childrens Place Retail Stores gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Childrens Place Retail Stores stellte am 12.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei -2,40 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,570 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 215,2 Millionen USD – eine Minderung von 11,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 242,1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at