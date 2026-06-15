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15.06.2026 06:31:29
Childrens Place Retail Stores gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Childrens Place Retail Stores stellte am 12.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS lag bei -2,40 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,570 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 215,2 Millionen USD – eine Minderung von 11,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 242,1 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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