|
16.09.2026 06:31:29
Childrens Place Retail Stores hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Childrens Place Retail Stores hat am 14.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei -1,39 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,240 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Childrens Place Retail Stores in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,86 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 241,8 Millionen USD im Vergleich zu 298,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!