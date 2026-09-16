Childrens Place Retail Stores hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Childrens Place Retail Stores hat am 14.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei -1,39 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,240 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Childrens Place Retail Stores in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,86 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 241,8 Millionen USD im Vergleich zu 298,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at