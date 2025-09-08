Childrens Place Retail Stores verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Childrens Place Retail Stores hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.09.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.07.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,24 USD. Ein Jahr zuvor waren -2,510 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 298,0 Millionen USD – eine Minderung von 6,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 319,7 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at