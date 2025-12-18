|
18.12.2025 06:31:28
Childrens Place Retail Stores veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Childrens Place Retail Stores hat am 16.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Childrens Place Retail Stores vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,19 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,57 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 339,5 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 12,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 390,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
