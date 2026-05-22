Chilean Cobalt hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Chilean Cobalt gab am 20.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Chilean Cobalt ebenfalls 0,010 USD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at