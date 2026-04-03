Chilean Cobalt präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Chilean Cobalt lud am 31.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,070 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,020 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at