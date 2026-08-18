Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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18.08.2026 11:16:47
Chili's Marketing Fueled a 71% Sales Run. Its CMO Cashed In Some Stock
George S. Felix, EVP and chief marketing officer at Brinker International, Inc. (NYSE:EAT), disposed of 21,501 shares on August 13 and August 14, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($240.01); post-transaction value based on the August 14 market close ($237.15).Brinker International operates one of the largest casual dining restaurant portfolios in North America with over 1,600 restaurants. The company maintains a diversified business model combining company-operated units with franchise and management arrangements, enabling capital-efficient expansion and operational leverage. With TTM revenue of $5.7 billion and net income of $462.9 million, Brinker demonstrates strong profitability within the casual dining sector while maintaining significant scale across its restaurant network.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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