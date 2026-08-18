Parent Aktie
WKN DE: A0NA6J / ISIN: US69945P1075
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18.08.2026 11:05:04
Chili's Parent Just Capped Five Years of Growth. Its CEO Sold Into the Rally
Kevin Hochman, the president and CEO of Brinker International, Inc. (NYSE:EAT), reported the disposition of 100,152 shares of common stock on August 13, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($243.63); post-transaction value based on the August 13 market close ($238.61).Brinker International is a leading casual dining restaurant operator with a portfolio of approximately 1,648 restaurants generating $5.7 billion in TTM revenue. The company's diversified brand portfolio and established market presence position it competitively within the casual dining segment, supported by strong operational execution and brand loyalty. With a market capitalization of $10.2 billion and a 52% one-year stock price appreciation, the company demonstrates robust investor confidence and operational momentum.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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