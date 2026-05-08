Chime Financial A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Chime Financial A stellte am 06.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 34,92 Prozent auf 647,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 479,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at