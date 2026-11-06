Chime Financial A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Chime Financial A ließ sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Chime Financial A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,11 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,150 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Chime Financial A 718,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 46,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 488,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at