Chime Financial A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Chime Financial A hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 USD gegenüber -2,490 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Chime Financial A im vergangenen Quartal 669,8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Chime Financial A 521,7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at