Chime Financial A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Chime Financial A ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Chime Financial A die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Chime Financial A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,15 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28,84 Prozent auf 543,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 421,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at